Найджел де Йонг: в «Манчестер Юнайтед» никого не могут поставить на место

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Найджел де Йонг предположил, что в «Манчестер Юнайтед», в отличие от других клубов, не принимают должных дисциплинарных мер к игрокам.
«Пьер-Эмерик Обамеянг был капитаном «Арсенала» и ощутил на себе наказание. Да, он капитан команды, однако Обамеянг нарушил протокол — и его наказали. В «Манчестер Юнайтед» такого не увидишь.
Пеп Гвардиола недавно принял меры в отношении Джека Грилиша и Фила Фодена. Это было заявлением. Это означает, что все в клубе находятся в равных условиях и должны добиваться всего вместе, как команда. В «Юнайтед» я такого не вижу. В «МЮ» никого не могут поставить на место», — приводит слова де Йонга Ladbrokes.
Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»:
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