«Челси» объявил об убытках в размере € 173 млн

Лондонский «Челси» после уплаты налогов подготовит отчёт за финансовый год, который завершился 30 июня 2021 года. «Аристократы» ушли в убыток на € 173,47 млн, информирует Sky Sports.
Сообщается, что основные причины финансового убытка «Челси» — игра без болельщиков на трибунах из-за COVID-19 и снижение прибыли от продажи футболистов.
Лондонский клуб по-прежнему получает финансовую поддержку от Fordstam Limited – эта компания принадлежит владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.
На данный момент «аристократы» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 42 очка в 20 матчах.
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон» (1:1):
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