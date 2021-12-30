«Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Срок нового соглашения сторон рассчитан до конца сезона-2021/2022.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива» и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий. Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», — приводит слова Бориса Ротенберга официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года. С тех пор Борис сыграл за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле 348 минут.