Представители футболиста «Лилля» Языджи подтвердили переговоры с ЦСКА по форварду

В агентстве Asportsmanagement, представляющем интересы нападающего французского «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, подтвердили факт переговоров с московским ЦСКА.



«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас ещё есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова представителей Asportsmanagement Metaratings.



В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

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