Источник: Микаэль Кюизанс отказал ЦСКА в пользу «Венеции»

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс отказал московскому ЦСКА в пользу «Венеции». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации журналиста, 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра. «Венеция» заплатит за хавбека около € 3 млн. ЦСКА предлагал около € 10 млн за игрока. Ранее сообщалось, что армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт.

В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.