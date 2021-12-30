Источник: Микаэль Кюизанс отказал ЦСКА в пользу «Венеции»
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Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс отказал московскому ЦСКА в пользу «Венеции». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации журналиста, 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра. «Венеция» заплатит за хавбека около € 3 млн. ЦСКА предлагал около € 10 млн за игрока. Ранее сообщалось, что армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт.
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Новость по темеИсточник: ЦСКА выиграл у «Венеции» борьбу за Кюизанса
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