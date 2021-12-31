В «Монако» выявлено девять случаев коронавируса. У Головина отрицательный тест

В «Монако» выявлено девять положительных случаев коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник команды Александр Головин, впервые тренировавшийся с командой в четверг после возвращения из небольшого отпуска, сдал отрицательный тест.



Ранее появилась информация, что в ближайшее время руководство «Монако» уволит главного тренера Нико Ковача. Монегаски с 29 очками в 19 турах французской Лиги 1 занимают в турнирной таблице шестое место.



25-летний Головин выступает за команду с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах отметился тремя забитыми голами и пятью голевыми передачами. Контракт Головина истекает в 2024 году.