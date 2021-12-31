Клинсман предлагал свою кандидатуру «Тоттенхэму» летом

Бывший форвард сборной Германии Юрген Клинсман признался, что предлагал свою кандидатуру «Тоттенхэм Хотспур» после окончания предыдущего сезона. Тогда клуб покинул Жозе Моуринью, а лондонцы были без тренера. В дальнейшем они назначили на этот пост Нуну Эшпириту Санту, а его позднее сменил Антонио Конте.
«У руководителей «Тоттенхэма» были другие планы, кандидатуры. Нужно уважать это.
У нас была беседа с Дэниелом Леви. Он сказал, что они намереваются двигаться другим путём. Всё окей. Я сказал ему: «Буду держать за вас пальцы крестиком, как это делал всегда».
«Тоттенхэм» — клуб, в котором хочется работать. У нас были эмоциональные моменты. Там продолжают трудиться многие люди, которых я знаю. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Поэтому кто знает, что будет в будущем. Я бы хотел вновь тренировать однажды. Сейчас я работаю в США на ESPN, комментирую матчи. И я слежу за всем, что происходит в Европе», — цитирует Клинсмана Four-Four-Two.
Отметим, что Юрген провёл за «Тоттенхэм» в бытность игроком 68 матчей и забил 38 мячей.
- 31 декабря 2021
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