Кристиан Эриксен тренируется с командой третьего дивизиона Швейцарии

Известный датский полузащитник Кристиан Эриксен тренируется с футбольным клубом «Кьяссо», выступающим в третьем по силе дивизионе Швейцарии, информирует Le Matin. Ранее 29-летний плеймейкер тренировался с «Оденсе» из Дании.
Отмечается, что в ближайшее время Кристиан Эриксен намерен вернуться в футбол и подписать контракт с каким-либо клубом.
Напомним, 17 декабря итальянский «Интер» объявил об уходе Эриксена из команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, так как по правилам Серии А полузащитник не может играть с дефибриллятором.
12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказали экстренную помощь на поле, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. С того времени он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
- 31 декабря 2021
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