Клопп сообщил о заражениях коронавирусом среди игроков «Ливерпуля» перед игрой с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусом в команде. 2 января «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Челси» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.



«Ситуация не очень классная. Не могу говорить, о ком именно идёт речь, но послезавтра всё станет достаточно очевидно», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). «Манчестер Юнайтед» (31) располагается на шестом месте.

Видеообзор матча «Лестер» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.