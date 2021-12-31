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Клопп сообщил о заражениях коронавирусом среди игроков «Ливерпуля» перед игрой с «Челси»

Клопп сообщил о заражениях коронавирусом среди игроков «Ливерпуля» перед игрой с «Челси»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусом в команде. 2 января «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Челси» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Ситуация не очень классная. Не могу говорить, о ком именно идёт речь, но послезавтра всё станет достаточно очевидно», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). «Манчестер Юнайтед» (31) располагается на шестом месте.

Видеообзор матча «Лестер» — «Ливерпуль»:

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