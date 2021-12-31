Фанаты «Манчестер Юнайтед» вывесили огромный баннер с фото Фергюсона перед его 80-летием

Болельщики «Манчестер Юнайтед» перед матчем 20-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» на «Олд Траффорд» вывесили огромный баннер в честь бывшего главного тренера Алекса Фергюсона. Завтра, 31 декабря, ему исполнится 80 лет.

Шотландский специалист тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок страны, четырежды — Кубок лиги. Дважды выиграл Лигу чемпионов. По разу — Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). «Манчестер Юнайтед» (28) располагается на седьмом месте.