Мата покинет «Манчестер Юнайтед» в январе только в случае хорошего предложения
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, чей контракт с командой истекает в конце сезона, может покинуть манкунианцев в зимнее трансферное окно. Однако это произойдёт лишь в случае «хорошего предложения». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
33-летний испанский полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в январе 2014 года за € 44,7 млн. В нынешнем сезоне Мата в трёх матчах во всех турнирах не отметился голевыми передачами.
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