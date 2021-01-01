Тухель: «Челси» рассмотрит вариант с отзывом Эмерсона из «Лиона» из-за травмы Чилуэлла

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что «аристократы» попытаются сбалансировать состав после травмы Бенджамин Чилуэлла, которому потребовалось хирургическое вмешательство, отзывом из аренды из французского «Лиона» защитника Эмерсона Палмери.

«Мы изучаем рынок, потому что теперь нам предстоит разрешить ситуацию с Чилуэллом. Конечно, мы сопоставим наши возможности с текущим рынком и посмотрим, что можно сделать.

Одна из очевидных возможностей и игроков, которых мы знаем и любим, — это Эмерсон, но нам необходимо всё обдумать. Пока мы не вдаёмся в подробности. Мы обсуждаем и размышляем, и это будет продолжаться в ближайшие дни, может быть, даже недели», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

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В текущем сезоне Эмерсон принял участие в 18 матчах за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и результативной передачей.

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