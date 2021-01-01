Дани Алвес — Лионелю Месси: с Новым годом, папочка

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поздравил с Новым годом бывшего одноклубника Лионеля Месси, который ныне защищает цвета «Пари Сен-Жермен». Аргентинец ранее написал праздничный пост в своём «инстаграме»: «Могу лишь поблагодарить за всё, что я пережил в 2021 году. Тем более когда столь многим было плохо из-за этого ужасного вируса, который никак не исчезнет. Надеюсь, 2022 год принесёт много здоровья. Я желаю этого всем вам. Всех обнимаю».

Алвес в комментарии обратился к Месси со словами: «С Новым годом, папочка».

Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре этого года, подписав контракт до конца сезона. Пока 38-летний бразилец не играл за сине-гранатовых в официальных матчах, но принял участие в товарищеской игре с «Бокой Хуниорс».

Видеообзор матча «Севилья» — «Барселона»:

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