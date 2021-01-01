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«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 1 января, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Джарред Джиллетт.

«Вест Хэм» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (23) находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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