Ассистент Артеты – о поражении от «МС»: мы должны были побеждать, им везло весь матч

Помощник главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Альберт Стуйвенберг высказался о поражении в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).



«Мы очень разочарованы результатом, учитывая ту игру, которую мы показали против одной из лучших команд в мире. Обидно то, что не заработали очки, мы должны были побеждать в матче.



Думаю, пенальти в наши ворота был. Я просто ищу последовательность в решениях. У нас есть VAR, так почему бы арбитру не проверить данный момент? Этого не произошло, что разочаровывает.



Мы сыграли очень, очень хорошо. Сколько моментов создал соперник? Им везло до самого окончания встречи. Болельщикам понравилась наша сегодняшняя игра. У нас были шансы забить при счёте 1:1. Гордимся игрой команды», — цитирует Стуйвенберга BBC.



Напомним, Артета пропустил матч с «Манчестер Сити» из-за заражения коронавирусом.

Победный мяч Родриго в ворота «Арсенала»:

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