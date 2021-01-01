«Манчестер Сити» в добавленное время вырвал победу у «Арсенала» в матче 21-го тура АПЛ

Сегодня, 1 января, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу — 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий «канониров» Букайо Сака, ему ассистировал Киран Тирни.
Сака забивает в ворота «Манчестер Сити»:
На 55-й минуте фол в своей штрафной площади сделал полузащитник хозяев Гранит Джака, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота «Арсенала». 11-метровый реализовал форвард «Сити» Рияд Марез.
Марез сравнивает счёт с пенальти:
С 59-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Габриэл. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник «горожан» Родриго Эрнандес.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Стюарт Атвелл. Ему помогали ассистенты Кевин Френд и Саймон Лонг. Резервный рефери – Константин Хатцидакис.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (35) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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