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«Манчестер Юнайтед» выплатит сумму отступных за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

«Манчестер Юнайтед» выплатит сумму отступных за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
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Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб собирается выплатить за 21-летнего аргентинского футболиста сумму отступных. Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в «Твиттере».

Сообщалось, что скауты «Манчестер Юнайтед» следили за форвардом во время матча с «Колоном» (4:0). В этой встрече форвард дважды забил и отдал одну голевую передачу. Также интерес к игроку проявляют «Атлетико» и «Севилья».

Альварес является воспитанником «Ривер Плейта». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забил 18 голов и отдал семь результативных передач. Альварес является лучшим бомбардиром первенства.

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