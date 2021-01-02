Шакири могут отпустить из «Лиона» в январе

Нападающий «Лиона» Шердан Шакири в зимнее трансферное окно может покинуть французскую команду. Швейцарский футболист не смог завоевать место в стартовом составе, поэтому «Лион» готов отпустить его спустя полгода после приобретения у «Ливерпуля» за € 6 млн. Об этом сообщает L’Equipe.



30-летний Шакири в 13 матчах текущего сезона забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт нападающего с французским клубом истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского футболиста в € 8 млн. Ранее Шакири выступал в составе английских «Ливерпуля» и «Сток Сити», а также итальянского «Интера» и немецкой «Баварии». Начинал карьеру игрок в составе швейцарского «Базеля».



Ранее появилась информация, что «Лион» хочет как можно скорее подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

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