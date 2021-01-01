Во Франции сообщают, что «Лион» хочет подписать Азмуна как можно скорее
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Французский журналист издания L'Equipe Уго Гийеме поделился впечатлениями о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне, которым активно интересуется «Лион». Гийеме добавил, что французский клуб хочет скорее подписать нападающего.
«Футболист вместе со своим отцом несколько раз встречались с представителями французского клуба. «Лион» хочет подписать его и сделать это как можно быстрее. Я следил за Азмуном в Лиге чемпионов, это хороший нападающий. Он неплох в комбинационной игре, ловок у ворот. Азмун чувствует себя комфортно в игре без мяча.
Азмун способен обеспечить глубину состава французскому клубу. Наставник «Лиона» Бош постоянно говорит, что ему не хватает игроков для ротации», — заявил Гийеме в эфире программы La Chaine L'Equipe.
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