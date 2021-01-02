«Фламенго» является единственным бразильским клубом, который может арендовать Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает Sport.es.

По данным источника, «Палмейрас» вышел из борьбы за Коутиньо и на данный момент единственным бразильским клубом, который готов арендовать Филиппе является «Фламенго». Отмечается, клуб рассчитывает арендовать игрока уже в январе, а его контракт будет действовать до 30 июня. Но при этом, в клубе будут рады, если Коутиньо останется до ЧМ-2022 в Катаре.

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами. Футболист понимает, что ему нужно больше игровой практики, чтобы претендовать на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира 2022 года.