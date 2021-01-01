«Тоттенхэм» планирует оформить бесплатную аренду Коутиньо из «Барселоны»

Лондонский «Тоттенхэм» готов бесплатно арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо до конца сезона. Однако нет информации, будут ли шпоры выплачивать бразильскому игроку его зарплату в размере € 440 тыс. в неделю. Об этом сообщает El Nacional.
Ранее появилась информация, что бразильский футболист согласился уйти из клуба в январе, чтобы иметь больше игровой практики для попадания в сборную на чемпионат мира — 2022. Главный тренер испанской команды Хави предпочитает использовать в полузащите молодых футболистов.
29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами. Контракт игрока с «Барселоной» истекает в 2023 году.
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