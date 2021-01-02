«Зенит» интересуется защитником «Лацио»
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Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, интерес к 24-летнему бразильскому футболисту проявляет «Зенит». Фелипе не может договориться о продлении контракта с «Лацио». Игрок, который в скором времени может получить итальянское гражданство, хочет зарабатывать в римском клубе € 2,5 млн. «Лацио» предлагает чуть меньше € 2 млн. Летом 2022 года Фелипе станет свободным агентом, если не продлит соглашение. Помимо «Зенита», в услугах Фелипе заинтересована «Валенсия».
Напомним, Фелипе стал игроком «Лацио» в 2016 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
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