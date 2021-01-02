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Защитник «Саутгемптона» Маккуин завершил профессиональную карьеру в 26 лет

Защитник «Саутгемптона» Маккуин завершил профессиональную карьеру в 26 лет
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26-летний защитник «Саутгемптона» Сэм Маккуин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Футболист не сумел восстановиться после разрыва крестообразных связок колена, полученного в октябре 2018 года в матче Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» во время аренды в «Мидлсбро».

«Я так отчаянно хочу снова играть в футбол, но должен делать то, что подходит мне и моей семье. Это было невероятно трудное решение. Благодарен клубу за поддержку, которая была потрясающей. У меня было много времени, чтобы всё обдумать. Я осознал, насколько важной частью моей жизни был этот клуб и как много он для меня значит», — приводит слова Маккуина пресс-служба «Саутгемптона».

Всего Маккуин провёл в английской Премьер-лиге 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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