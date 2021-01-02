«Алавес» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 19-го тура Примеры

Сегодня, 2 января, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 19-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Реал Сосьедад». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился полузащитник гостей Аднан Янузай, ему ассистировал Порту.
На 58-й минуте форвард «Алавеса» Хоселу реализовал пенальти в ворота «Реала Сосьедад» и сравнял счёт в матче.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.
После 19 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 30 очков. «Алавес» за 19 матчей набрал 16 очков, команда находится на 18-м месте в таблице.
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