Каррагер объяснил, почему «Манчестер Сити» не упустит победу в АПЛ в борьбе с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение о чемпионской гонке английской Премьер-лиги после встречи 21-го тура между «Челси» и «Ливерпулем» (2:2).



«Упустить победу при счёте 2:0 в матче с топ-клубом – это всегда разочарование. Хотя думаю, что в конце концов «Ливерпуль» доволен набранным очком. Судя по тем изменениям, которые произошли после ухода Мане и выхода Джонса – это неплохой результат.



Но именно поэтому «Ливерпуль» не возьмёт титул английской Премьер-лиге в этом сезоне. Они вели в счёте уже 17 раз по ходу матча, так же, как и «Манчестер Сити», но у подопечных Гвардиолы все встречи доведены до победы, в то время как «Ливерпуль» выиграл лишь 12 из этих матчей. Чего не хватает «Ливерпулю сейчас», так это контроля над игрой.



Можно сколько угодно говорить об игре, которую показывает «Ливерпуль», но с точки зрения результата это может не приносить ничего. В этом разница между ними и «Манчестер Сити», — приводит слова Каррагера Manchester Evening News.

«Челси» — «Ливерпуль». Видео ярких моментов игры доступно на «Чемпионате».

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