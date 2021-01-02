Ассистент Клоппа — о ничьей с «Челси»: с нами не соскучишься, невероятный матч для фанатов

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Линдерс высказался о ничьей в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2).



«С нами никогда не бывает скучно. Обе команды играли невероятно интенсивно с самого начала. Мы хотели больше контролировать игру. У «Ливерпуля» было много хороших контратак, не хватало последнего паса.



Это был шикарный матч для болельщиков. Учитывая то, в какой мы ситуации, это комплимент для нас. Мы могли бы найти много отговорок сегодня, но парни бились изо всех сил.



Хотим подходить к каждой игре как к финалу. Кто бы ни выходил на поле и ни оставался на скамейке запасных, мы показываем характер. Хорошо, что игра была 11 на 11. Мы здесь для того, чтобы развлекать, и, как я уже сказал, с нами не бывает скучно», — цитирует Линдерса BBC.



Напомним, Клопп пропустил матч с «Челси» из-за заражения коронавирусом.

Гол Пулишича, который принёс «Челси» ничью в матче с «Ливерпулем»:

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