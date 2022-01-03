«Краснодар» предложил за защитника «Атлетико Минейро» € 10 млн. Игрок готов к переходу

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в России.



По информации Torcedores.com, «Краснодар» предложил бразильскому клубу за 28-летнего футболиста € 10 млн с учётом бонусов. Самому Алонсо «быки» предлагают контракт на три сезона с зарплатой € 2 млн в год.

Сообщается, что парагвайский футболист принял предложение от «Краснодара» и теперь ждёт, когда клубы договорятся между собой.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс». В сезоне 2021 года Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил один гол.

С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 матча и отметился двумя забитыми мячами.