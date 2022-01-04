Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ванн» в Кубке Франции

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Ванн» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Рабин» и закончилась победой гостей со счётом 4:0.

Парижане открыли счёт в этой встрече на 28-й минуте. Гол в свой актив записал Преснел Кимпембе. В середине второго тайма Килиан Мбаппе удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте Мбаппе оформил дубль, а спустя пять минут записал на свой счёт хет-трик, тем самым поставив окончательную точку в этом матче.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «ПСЖ» разгромил «Феньи Ольнуа» со счётом 3:0.

Парижане являются действующими чемпионами турнира. В финальном матче прошлого розыгрыша команда обыграла «Монако» со счётом 2:0.