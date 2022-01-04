Стали известны результаты переговоров между Тухелем и Лукаку после скандального интервью

Стали известны результаты переговоров между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и нападающим клуба Ромелу Лукаку после скандального интервью, сообщает Sky Sport.
По данным источника, нападающий жалеет о своём интервью, и после разговора с Тухелем было принято решение оставить в прошлом этот неприятный инцидент. Также сообщается, что уход Лукаку из «Челси» никогда не обсуждался, и он не покинет клуб ни в этом месяце, ни следующим летом.
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).
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В нынешнем сезоне 28-летний бельгийский нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Челси» действует до 2026 года.
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