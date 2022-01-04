Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны результаты переговоров между Тухелем и Лукаку после скандального интервью

Стали известны результаты переговоров между Тухелем и Лукаку после скандального интервью
Комментарии

Стали известны результаты переговоров между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и нападающим клуба Ромелу Лукаку после скандального интервью, сообщает Sky Sport.

По данным источника, нападающий жалеет о своём интервью, и после разговора с Тухелем было принято решение оставить в прошлом этот неприятный инцидент. Также сообщается, что уход Лукаку из «Челси» никогда не обсуждался, и он не покинет клуб ни в этом месяце, ни следующим летом.

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

В нынешнем сезоне 28-летний бельгийский нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Челси» действует до 2026 года.

Скандальное интервью может стоить Лукаку карьеры в «Челси». Надо ждать трансфера? Скандальное интервью может стоить Лукаку карьеры в «Челси». Надо ждать трансфера?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022