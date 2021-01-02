Скандальное интервью может стоить Лукаку карьеры в «Челси». Надо ждать трансфера?

Говорит про неудачи в «Челси» и желание вернуться в «Интер».

В августе 2021-го Ромелу Лукаку вернулся в «Челси» (а клуб для этого заплатил € 115 млн). Возвращение получилось трогательным, ведь Лукаку с ходу окатил фанатов «Челси» приторным:

«Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это было долгое путешествие для меня: я приехал сюда ребёнком, которому нужно было многому научиться, теперь я возвращаюсь зрелым и опытным игроком.

Отношения с этим клубом много значат для меня. Я болел за «Челси» в детстве, а теперь возвращаюсь и попытаюсь помочь команде выиграть еще больше титулов. Это потрясающее чувство».

Но за 4 месяца в Лондоне Лукаку поник и резко сдал. Его статистика в АПЛ: 13 матчей (8 в старте) и всего лишь 5 голов. Его статистика в Лиге чемпионов: 4 матча и 2 гола. В Кубке Англии он вышел на замену, но голами не отметился.

Депрессивное состояние Лукаку идеально подчеркнуло его последнее интервью для Sky Sport Italia, которое, возможно, стоит ему карьеры в «Челси».

Что он такого наговорил?

У этого интервью есть две проблемы. Первая – оно не было заверено с «Челси». Этот факт подтвердил журналист The Athletic Давид Орнштейн. Он – главный инсайдер по АПЛ.

Вторая проблема – само содержание. В нём много тоски из-за происходящего в его карьере и много любви к «Интеру». Вот несколько фраз:

1. «У «Интера» действительно топ-менеджеры. Мне было больно, что они отказали мне в продлении контракта – в другом случае я бы на 100% остался. Я смотрю матчи клуба. Все, не пропускаю ни одного».

2. «Думаю, мой уход произошёл неправильно. То, как я ушёл из «Интера», как я общался с фанатами – меня это беспокоит. Сейчас неподходящее время говорить об этом, и когда я уходил, было неподходящее время. И всё же сказать надо, потому что я всегда подчёркивал: «Интер» – в моём сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь».

3. «Однажды я вернусь в «Интер». Но не для завершения карьеры, а на пике моей формы: чтобы мы могли брать трофеи и побеждать».

4. «Я скучаю по Лаутаро [Мартинесу]. Я мог бы умереть за него на поле. Вместе в «Челси»? Нет-нет, оставайся в «Интере», потому что я вернусь. Для меня игра с Лаутаро была лучшей. С первого дня мы поняли, что можем делать великие дела. Между нами было отличное взаимопонимание.

Из всех игроков, с которыми я когда-либо играл, Лаутаро был лучшим. Топ-3: он, Де Брёйне и Азар».

Фото: Chris Lee — Chelsea FC/Getty Images

5. «Я недоволен текущей ситуацией [в моей карьере], это нормально. Думаю, Томас Тухель решил использовать другую игровую систему. Я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом».

6. «Я постоянно думаю о Милане, о Милане, о Милане. Болельщики «Интера» – лучшие в мире. Я люблю этот город, там прошёл лучший этап моей карьеры. Я обожаю Италию, а «Интер» – в моём сердце».

7. «Я нахожусь в ситуации, в которой, как мне кажется, Тухель мог бы выпускать меня чаще. Но это не значит, что я критикую его. Наоборот: я уважаю его выбор. Я должен лишь и дальше работать и ждать своего момента. Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой будем понимать друг друга».

8. «Есть три топ-клуба, о которых мечтают все. Я говорю про «Барселону», «Реал» и «Баварию». Думал, что окажусь в одном из этих клубов после «Интера». Этого не произошло, и я сказал: «Есть лишь один клуб, где я могу представить себя. Это «Челси».

9. «Могу ли я однажды перейти в «Ювентус» или «Милан» в будущем? Никогда-никогда-никогда-никогда-никогда. Ещё раз: никогда. «Юве» однажды интересовался мною. Но Антонио Конте возглавил «Интер», и присоединиться к нему стало моей целью. В Италии для меня есть только «Интер».

Реакция на это интервью: Тухель раздражён, фанаты (и «Челси», и «Интера») бесятся

Сразу же после выхода интервью Лукаку британские медиа добились двух комментариев Тухеля по этой ситуации:

«Это интервью нам не понравилось, потому что оно создало ненужный шум. Мы не хотим раздувать эту ситуацию и делать её значительнее, чем есть на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста, создать заголовок. Я не чувствую, что он несчастлив, поэтому я удивлён. Мы не будем просто читать заголовки. Мы возьмем паузу, чтобы понять, что случилось с Ромелу».

«Не думаю, что кто-то здесь считает, будто Ромелу недоволен. Именно это удивило нас в его словах. Ждём диалога с Лукаку, а затем разберёмся с этой ситуацией».

Еще одна реакция со стороны «Челси»: тот же Орнштейн пишет, что клуб исключил бельгийца из заявки на матч с «Ливерпулем».

Фанаты ведут себя жёстко. В соцсетях море критики. Болельщики «Интера» оперативно нарисовали баннер для Лукаку:

«Не важны те, кто убегает, когда начинается дождь. Важны те, кто пережидают шторм. Пока, Ромелу».

Возможно, у истории с интервью с Лукаку будут серьёзные последствия. С 1 января появляются слухи о возможном уходе игрока из «Челси». Правда, пока нет никаких официальных движений. Один из главных инсайдеров мира Фабрицио Романо пишет, что зимой уход Лукаку на каких-либо условиях (аренда или трансфер) маловероятен.

В то же время «Интер», куда Лукаку так стремится, не особо-то и хочет его вернуть. Генеральный директор клуба Беппе Маротта сказал: «Мы продали Лукаку за € 115 млн и взяли Джеко за 0. На поле особой разницы нет».

Для самого Лукаку это плохая новость. Интервью для Sky Sport Italia с нападающим делал Маттео Барзаги. Его брат Марко сказал, что Ромелу устал от АПЛ, неудач в «Челси» и жизни в Англии. Он хочет обратно в «Интер». Но в итоге Лукаку может оказаться ненужным ни «Интеру», ни «Челси».

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