Защитник «Ман Сити» Менди переведён из Ливерпуля в более жёсткое тюремное учреждение

27-летний французский крайний защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, обвиняемый по семи эпизодам, связанным с изнасилованием, был переведён из менее опасной тюрьмы в Ливерпуле в более жёсткое учреждение в Манчестере. Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на The Sun.
Ранее он находился в тюрьме категории B под названием «Альткорс» в Ливерпуле, а теперь находится в тюрьме категории A под названием «Стрэнджуэйс» в Манчестере.
Суд над Менди должен был состояться 24 января, но был отложен и, как ожидается, начнётся либо 27 июня, либо 1 августа.
Гол Менди в ворота «Лестера». Видео доступно на «Чемпионате».
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Источник отмечает, что перевод в тюрьму «Стрэнджуэйс» сделан для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, отбывающие наказание в Манчестере, чем в тюрьме «Альткорс».
Менди будет присутствовать на новом предварительном слушании 24 января. Есть вероятность, что мировой судья обеспечит его условное освобождение из тюрьмы уже 7 января, когда это дело будет рассматриваться.
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