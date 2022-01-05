«Зенит» интересуется Габриэлом Барбозой

Бразильский нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза может переехать в Россию. Об этом сообщает журналист Дармеш Шет в своём «твиттере».

По информации инсайдера, на 25-летнего форварда претендуют «Вест Хэм», «Зенит» и другие команды из Англии. «Вест Хэм» хочет арендовать Габриэла с правом выкупа за € 30 млн, в то время как остальные претенденты, включая «Зенит», готовы сразу выкупить футболиста. В 2021 году Габриэл забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 играх во всех турнирах.

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).