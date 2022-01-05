Крицюк заразился коронавирусом
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк заразился коронавирусом. Голкипер сообщил об этом на своей странице в «инстаграме».
«К сожалению, вирус не прошёл мимо меня. Включён карантинный режим», – написал футболист.
Крицюк выступает за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. «Зенит» лидирует в российском чемпионате по итогам 18 туров. В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов.
Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
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