Тухель – о Сауле: он прогрессирует и чувствует себя более счастливым

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру полузащитника Сауля Ньигеса в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).
«Каждый день я вижу, что он чувствует себя более счастливым, более свободным на тренировках. В матче против «Вулверхэмптона» он сыграл лучше и оказал влияние на ход игры. Он прогрессирует.
Я видел, как он отреагировал на бровке, когда мы сравняли счёт в матче с «Ливерпулем». Он полностью в игре, и я рад этому.
Сейчас для него важный момент, но я чувствую, что он справился с трудностями, с которыми столкнулся на начальном этапе и которых, возможно, не ожидал. Он не первый, у кого возникли проблемы с адаптацией, но он всё делает верно.
Он открыт, полностью сконцентрирован и сосредоточен на интересах команды. Я рад, что сегодня ему удалось провести матч на столь высоком уровне. Это огромный шаг вперёд для него», – цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».
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