Гарет Бэйл может вернуться в «Саутгемптон»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах валлийца заинтересован «Саутгемптон», за который игрок выступал на старте своей карьеры, информирует El Nacional.
Согласно сведениям источника, Бэйл не против возвращения в «Саутгемптон», воспитанником которого является. Контракт Гарета с «Реалом» истекает летом 2022 года. «Королевский клуб» не намерен пролонгировать сотрудничество с валлийским нападающим.
Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается продлевать соглашения с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом, поэтому летом они покинут Мадрид в качестве свободных агентов. Также «сливочные» ждут предложений по Даниелю Себальосу и Хесусу Вальехо, поскольку они не входят в планы главного тренера Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в € 5 млн.
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