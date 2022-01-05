«Реал» хочет летом подписать Холанда и Мбаппе, а также расстаться с Марсело, Иско и Бэйлом

Руководство мадридского «Реала» определилось с планами по комплектованию состава в летнее трансферное окно.
Как сообщает AS, главной целью боссов «сливочных» является подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Кроме того, «Реал» хочет заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Также мадридский клуб следит за ситуацией с продлением контракта защитника «Челси» Антонио Рюдигера.
«Реал» не собирается продлевать соглашения с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом, поэтому летом они покинут Мадрид в качестве свободных агентов. «Сливочные» ждут предложений по Даниелю Себальосу и Хесусу Вальеху, поскольку они не входят в планы главного тренера Карло Анчелотти.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал»:
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