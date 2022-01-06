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«Кальяри» оказался сильнее «Сампдории»

«Кальяри» оказался сильнее «Сампдории»
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«Сампдория» принимала «Кальяри» в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Гости оказались сильнее со счётом 2:1.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини, голевую передачу на которого выполнил защитник Майя Йосида. Затем на 55-й минуте полузащитник «Кальяри» Алессандро Дейола восстановил равновесие. На 71-й минуте нападающий гостей Леонардо Паволетти воспользовался передачей партнёра по команде Альберто Грасси. На 91-й минуте полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева получил красную карточку.

«Сампдория» набрала за 20 матчей 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Кальяри» (13) – на 18-й позиции.

Италия - Серия А. 20-й тур
06 января 2022, четверг. 14:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 2
Кальяри
Кальяри
1:0 Габбьядини – 18'   1:1 Дейола – 55'   1:2 Паволетти – 71'
Удаления: Кандрева – 90+1' / нет
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