«Кальяри» оказался сильнее «Сампдории»
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«Сампдория» принимала «Кальяри» в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Гости оказались сильнее со счётом 2:1.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини, голевую передачу на которого выполнил защитник Майя Йосида. Затем на 55-й минуте полузащитник «Кальяри» Алессандро Дейола восстановил равновесие. На 71-й минуте нападающий гостей Леонардо Паволетти воспользовался передачей партнёра по команде Альберто Грасси. На 91-й минуте полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева получил красную карточку.
«Сампдория» набрала за 20 матчей 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Кальяри» (13) – на 18-й позиции.
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