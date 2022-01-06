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«Краснодар» предложил Джесси Маршу занять пост главного тренера

«Краснодар» предложил Джесси Маршу занять пост главного тренера
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«Краснодар» провёл переговоры с Джесси Маршем по поводу вакантного места главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил немецкий источник, близкий к тренеру.

«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал», — сказал источник «Чемпионату».

Последним местом работы 48-летнего Марша был немецкий «РБ Лейпциг», из которого он был уволен 5 декабря 2021 года. Его должность занял бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Марш также работал в «Зальцбурге», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Монреале Импакт».

«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко вчера, 5 января. Гончаренко руководил командой с апреля 2021 года.

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