«Краснодар» предложил Джесси Маршу занять пост главного тренера

«Краснодар» провёл переговоры с Джесси Маршем по поводу вакантного места главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил немецкий источник, близкий к тренеру.



«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал», — сказал источник «Чемпионату».



Последним местом работы 48-летнего Марша был немецкий «РБ Лейпциг», из которого он был уволен 5 декабря 2021 года. Его должность занял бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Марш также работал в «Зальцбурге», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Монреале Импакт».



«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко вчера, 5 января. Гончаренко руководил командой с апреля 2021 года.