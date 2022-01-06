Массимилиано Аллегри подтвердил, что Мората останется в клубе
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что нападающий Альваро Мората не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Мората спокоен. Он хорошо тренируется и любит «Ювентус». Мы поговорили с ним, он успокоился. Игры после перерыва всегда сложные, а матч с «Наполи» ещё более трудный, поэтому нам нужно быть сосредоточенными. Мы готовились к этой важной игре», – приводит слова тренера Football italia.
Напомним, Морату хочет подписать «Барселона». Сообщалось, что форвард тоже хочет уйти и стороны ведут переговоры. В нынешнем сезоне Мората забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии. На его счету также 2 гола и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.
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