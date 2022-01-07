«Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя в матче чемпионата Италии
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Сегодня, 7 января, завершился матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Команды не выявили сильнейшего, противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в игре на 23-й минуте открыл Дрис Мертенс. На 54-й минуте Федерико Кьеза восстановил равенство на табло. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Наполи» (40) располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» (35) — на пятом.
В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 1 очко. Однако команда Стефано Пиоли сыграла уже 20 матчей, в то время как подопечные Симоне Индзаги провели всего 19 игр в Серии А.
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