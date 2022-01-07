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Голы Суареса и Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Райо Махадаонду» в Кубке Испании

Голы Суареса и Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Райо Махадаонду» в Кубке Испании
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Райо Махадаонда» встречался с мадридским «Атлетико». Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился победой мадридского клуба со счётом 5:0.

«Атлетико» открыл счёт в матче на 17-й минуте после точного удара Матеуса. На 26-й минуте Ренан Лоди удвоил преимущество своей команды. Под самый перерыв Луис Суарес довел счёт до разгромного. На 67-й минуте Антуан Гризманн забил четвёртый гол в ворота соперника. Окончательную точку в матче поставил Жоау Феликс.

Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Райо Махадаонда» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале прошлого розыгрыша победила «Атлетик» из Бильбао.

Кубок Испании. 1/16 финала
06 января 2022, четверг. 23:30 МСК
Райо Махадаонда
Махадаонда
Окончен
0 : 5
Атлетико М
Мадрид
0:1 Матеус – 17'   0:2 Лоди – 26'   0:3 Суарес – 41'   0:4 Гризманн – 67'   0:5 Феликс – 79'
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