Голы Суареса и Гризманна помогли «Атлетико» разгромить «Райо Махадаонду» в Кубке Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Райо Махадаонда» встречался с мадридским «Атлетико». Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился победой мадридского клуба со счётом 5:0.

«Атлетико» открыл счёт в матче на 17-й минуте после точного удара Матеуса. На 26-й минуте Ренан Лоди удвоил преимущество своей команды. Под самый перерыв Луис Суарес довел счёт до разгромного. На 67-й минуте Антуан Гризманн забил четвёртый гол в ворота соперника. Окончательную точку в матче поставил Жоау Феликс.

Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Райо Махадаонда» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая в финале прошлого розыгрыша победила «Атлетик» из Бильбао.