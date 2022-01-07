Серия A выступила с обвинениями в адрес местных органов здравоохранения

Серия A раскритиковала местные органы здравоохранения после переноса нескольких матчей чемпионата Италии из-за коронавируса.

«Совет лиги сегодня единогласно утвердил «протокол», соответствующий правилам, уже принятым УЕФА, который устанавливает обязанность выходить на поле командам, в которых готовы играть не менее чем 13 футболистов. Принятые правила позволят продолжить сезон и завершить чемпионат в надежде, что местные органы здравоохранения больше не будут вмешиваться с запутанными и непоследовательными мерами, которые на данный момент наносят серьёзный ущерб итальянской спортивной системе с разрушительными экономическими последствиями. Мы убеждены, что решения различных местных органов здравоохранения являются незаконными, поэтому Серия A будет прибегать ко всем соответствующим возможностям для защиты свободного развития своих турниров, всегда защищая здоровье спортсменов и соблюдение действующих правил», — говорится в заявлении на официальном сайте Серии A.

Напомним, 7 января стало известно о переносе нескольких матчей чемпионата Италии из-за коронавируса.