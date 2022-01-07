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Агент раскрыл детали грядущего перехода Хуниора Алонсо в «Краснодар»

Агент раскрыл детали грядущего перехода Хуниора Алонсо в «Краснодар»
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Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, раскрыл детали предстоящего перехода своего подопечного в «Краснодар».

«Контракт с «Краснодаром» будет подписан в Дубае, где команда проведёт сборы, на следующей неделе. Там же Хунио пройдёт медицинское обследование. Стороны подпишут контракт на 4 года с возможностью пролонгации ещё на сезон. У Алонсо также были предложения из Франции», — сказал Серрати в эфире Versus Radio. Его слова приводит издание Cronica.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс». В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил один гол.

С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 матча и отметился двумя забитыми мячами.

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