«Бавария» хотела продать Кюизанса в ЦСКА, но игрок выбрал «Венецию»

Мюнхенская «Бавария» хотела продать своего полузащитника Микаэля Кюизанса в московский ЦСКА, но сам 22-летний француз предпочёл вариант перехода в итальянскую «Венецию», сообщил авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк в подкасте Bayern Insider. Его слова приводит Bayern and Germany в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, «Бавария» хотела продать Кюизанса именно в ЦСКА, так как российский клуб сделал более выгодное с финансовой точки зрения предложение. Но вместо € 10 млн, которые предлагали армейцы, «Бавария» получила всего € 4,5 млн от «Венеции».
Напомним, о трансфере Кюизанса в «Венецию» было объявлено 3 января. В нынешнем сезоне Микаэль принял участие в двух матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 7 января 2022
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