Полузащитник «Баварии» Кюизанс, на которого претендовал ЦСКА, перешёл в «Венецию»

«Венеция» на официальном сайте объявила о переходе из «Баварии» полузащитника Микаэля Кюизанса. Контракт с 22-летним французом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдётся «Венеции» в сумму от € 3 млн до € 5 млн плюс бонусы, которые могут достичь € 5 млн.

Напомним, на Кюизанса также претендовал московский ЦСКА. Но, как сообщил сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хавбек отказал российскому клубу в пользу «Венеции», несмотря на то что ЦСКА давал «Баварии» около € 10 млн и предлагал французу более выгодный в финансовом плане контракт.

В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в двух матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.