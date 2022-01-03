Полузащитник «Баварии» Кюизанс, на которого претендовал ЦСКА, перешёл в «Венецию»
Поделиться
«Венеция» на официальном сайте объявила о переходе из «Баварии» полузащитника Микаэля Кюизанса. Контракт с 22-летним французом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдётся «Венеции» в сумму от € 3 млн до € 5 млн плюс бонусы, которые могут достичь € 5 млн.
Напомним, на Кюизанса также претендовал московский ЦСКА. Но, как сообщил сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хавбек отказал российскому клубу в пользу «Венеции», несмотря на то что ЦСКА давал «Баварии» около € 10 млн и предлагал французу более выгодный в финансовом плане контракт.
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в двух матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 3 января 2022
-
18:18
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:44
-
16:25
-
16:00
-
15:41
-
15:36
-
15:03
-
14:50
-
14:25
-
14:03
-
13:39
-
13:23
-
13:01
-
12:39
-
12:20
-
12:01
-
11:38
-
11:27
-
11:11
-
10:42
-
10:26
-
10:09
-
09:49
-
09:30
-
09:22
-
09:13
Партнерский контент