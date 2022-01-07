«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» — с «Эльче»

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. По её итогам «Барселоне» достался «Атлетик», «Реалу» — «Эльче», а «Атлетико» — «Реал Сосьедад».
«Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, встретится с «Атлетико Балеарес» из третьего дивизиона Испании. Также в рамках 1/8 финала состоится севильское дерби — «Бетис» примет «Севилью» на своём поле.
Полные итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании:
«Спортинг» Хихон — «Кадис»
«Эльче» — «Реал»
«Атлетик» — «Барселона»
«Атлетико Балеарес» — «Валенсия»
«Мальорка» — «Эспаньол»
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
«Жирона» — «Райо Вальекано»
«Бетис» — «Севилья»
Восемь игр 1/8 финала пройдут в период с 15 по 19 января. Ответных матчей не будет. Действующим победителем Кубка короля является «Барселона».
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