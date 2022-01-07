Виейра: мне нравится Рэмси. Он может сделать лучше многие команды АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Ювентуса» Аарону Рэмси.
«Я думаю, если посмотреть на его прошлое и тот опыт, который у него есть, то мы увидим, что он может сделать лучше многие команды в Премьер-лиге.
Мне нравится этот игрок. Мне нравятся многие игроки. Но вы (журналисты. — Прим. «Чемпионата») говорите так, будто знаете больше меня о его доступности. Очевидно, он потрясающий игрок, и я думаю, что он может принести пользу многим командам Премьер-лиги», — цитирует Виейра Football Italia.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что Рэмси покинет команду. Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
- 7 января 2022
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