Бывший игрок «Зенита» Маммана рассказал, как его спасли от самоубийства

Бывший игрок «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о попытке суицида в детстве.

«У меня были очень трудные времена в жизни. Слава богу, были силы, чтобы двигаться вперёд, поэтому я создал семью. Мои дети — это те, кто дает мне силы. Думаю, что каждый, кто когда-либо терял родителей, знает, как это тяжело. Смерть родных затронула меня, когда я был ребёнком.

Это очень сильно ударило по мне, и я был готов сделать глупость. Собирался идти на тренировку и после того, как прошло несколько месяцев без моих родителей, я решил, что не хочу ничего чувствовать. Пока шёл на занятия, увидел идущий поезд. Когда я уже пытался броситься ему под колёса, человек сзади схватил меня за воротник и бросил к стене», — цитирует Мамману Toda Pasion.