Источник: «Барселона» не будет платить зарплату Коутиньо до конца сезона

«Барселона» не будет платить зарплату полузащитнику Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу», до конца сезона. Об этом сообщает Catalunya Radio.



Ранее стало известно, что бирмингемцы будут платить игроку примерно 65% зарплаты. Однако «Барселона» при этом не будет платить ему оставшиеся 35%, так как сам футболист согласился на понижение оклада.

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.