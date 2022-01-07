«Астон Вилла» будет платить 65% зарплаты Коутиньо

Стали известны некоторые детали перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды в «Астон Виллу».

Как пишет в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо, «Астон Вилла» будет платить 65% зарплаты бразильца, остальную сумму покроет «Барса». Каталонцы также согласились включить в соглашение об аренде пункт о выкупе, который не является обязательным.

За последние 48 часов главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард провёл больше трёх разговоров с Коутиньо. Раньше они вместе играли за «Ливерпуль».

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.